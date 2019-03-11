Парфенов: Они еще примут закон о блокировке "сарафанного радио"

Знаменитый тележурналист Леонид Парфенов в новом выпуске авторского YouTube-проекта "Парфенон" отозвался на принятые законы, ограничивающие свободу пользователей российского интернета. В своей реакции он выразил усталость, поскольку, по его словам, это "все та же дурь", которая преследует его в течение всей карьеры, еще с начала восьмидесятых годов: власть стремится монополизировать информацию о себе самой. Но, чем стремительнее развивается и общество, и технологии, тем менее подобные меры выглядят адекватно и действенно, считает он, прибегая к антиутопической иронии.

Конечно, как и тогда, это такое "фу-фу-фу", дуть против ветра, уже урагана времени, и глобально из этого ничего не получится, хотя многим жизнь попортит - вон, какие там штрафы предусмотрены. Подождите... Они еще примут закон о блокировке "сарафанного радио". — Леонид Парфенов

Законопроекты о запрете распространять фейковую информацию и ругать власть в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Уличенным в правонарушении юзерам за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток.

Накануне активисты в знак протеста против ужесточения законодательства устроили перфоманс у стен петербургского Роскомнадзора. Их задержали, но отпустили из полиции без составления протоколов.