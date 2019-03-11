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Новости

17:23

Парфенов: Они еще примут закон о блокировке "сарафанного радио"

Знаменитый тележурналист Леонид Парфенов в новом выпуске авторского YouTube-проекта "Парфенон" отозвался на принятые законы, ограничивающие свободу пользователей российского интернета. В своей реакции он выразил усталость, поскольку, по его словам, это "все та же дурь", которая преследует его в течение всей карьеры, еще с начала восьмидесятых годов: власть стремится монополизировать информацию о себе самой. Но, чем стремительнее развивается и общество, и технологии, тем менее подобные меры выглядят адекватно и действенно, считает он, прибегая к антиутопической иронии.

Конечно, как и тогда, это такое "фу-фу-фу", дуть против ветра, уже урагана времени, и глобально из этого ничего не получится, хотя многим жизнь попортит - вон, какие там штрафы предусмотрены. Подождите... Они еще примут закон о блокировке "сарафанного радио". 

Леонид Парфенов

Законопроекты о запрете распространять фейковую информацию и ругать власть в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Уличенным в правонарушении юзерам за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток.

Накануне активисты в знак протеста против ужесточения законодательства устроили перфоманс у стен петербургского Роскомнадзора. Их задержали, но отпустили из полиции без составления протоколов.

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20:56    
Доверчивые ребята 20-32 и 19-55, я же пошутил, пытался скопировать провокатора.

20:32    
17-52, в пуку раненый. Крепись, проктолог и санитары в пути. В беде не оставят.Какой комментарий, такой и ответ.

19:55    
Санитаров к 17:52! Срочно!

17:52    
Всех граждан в России надо поставить строй! Заставить всех работать, платить налоги, ввести высшую меру наказания через расстрел и тд.! Тогда будет порядок, тогда заживём! а так кругом один либеральный бардак, потому и нищета для большой части населения!

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