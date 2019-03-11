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Новости

18:19

После пикета на Красной площади Сергея Зверева вызвали в полицию

Стилист Сергей Зверев, простоявший 3 марта в одиночном пикете на Красной площади против строительства завода на Байкале, узнал о том, что его пригласили в отдел полиции, сообщает телеканал "Дождь". Скан повестки он выложил в Instagram.

Ему вменяется нарушение статьи 20.2 КоАП - нарушение порядка проведения уличного мероприятия. Теперь Звереву предстоит расплачиваться с государством либо денежным штрафом, либо обязательными работами. Очные разъяснения полицейские дадут ему в конце апреля.

Своей акцией стилист поддержал движение защитников Байкала, ранее разместивших петицию на ресурсе Change.org. По их солидарному мнению, строительство китайского завода в непосредственной близости от озера усугубит и без того непростую экологическую обстановку в регионе. Петицию подписало более 800 тысяч человек.

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20:47    
18-21
2 минуты- рекорд провокатора. Также рекорд тупости, подлости и гадости полудохлого мерзавца, которому безразлична гибель Байкала.

20:27    
18-21 если Зверева на нары? То тебя к нему под нары! Потому как такие дырявые бочки, любят затычки. Никогда не являлся поклонником Зверева. Бесит как ты,диванный воин, всех "отправляешь" на нары. Видно под нарный стаж приличный.

19:46    
За что? Что нарушил одиночный пикет? Сон президента?

18:51    
18:21 - кто козёл, так это точно - ты... для меня зверев - эпатажный клоун в шоу-тусовке, но надо признать - он смелый "клоун", пусть даже это его личная пиар-акция, причем, как видно - с последствиями... не каждый профессиональный "эколог" готов выйти на красную площадь с протестным плакатом, например, я не вижу там гринпис, хотя это их поле деятельности...

18:21    
На нары этого козла, и надолго!

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