После пикета на Красной площади Сергея Зверева вызвали в полицию

Стилист Сергей Зверев, простоявший 3 марта в одиночном пикете на Красной площади против строительства завода на Байкале, узнал о том, что его пригласили в отдел полиции, сообщает телеканал "Дождь". Скан повестки он выложил в Instagram.

Ему вменяется нарушение статьи 20.2 КоАП - нарушение порядка проведения уличного мероприятия. Теперь Звереву предстоит расплачиваться с государством либо денежным штрафом, либо обязательными работами. Очные разъяснения полицейские дадут ему в конце апреля.

Своей акцией стилист поддержал движение защитников Байкала, ранее разместивших петицию на ресурсе Change.org. По их солидарному мнению, строительство китайского завода в непосредственной близости от озера усугубит и без того непростую экологическую обстановку в регионе. Петицию подписало более 800 тысяч человек.