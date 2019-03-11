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19:29

Смольный потратит 1 млрд рублей на снегоуборочную технику к следующей зиме

К зиме 2020-го года Петербург намерен купить сто снегоуборочных машин, что в общей сложности обойдется бюджету примерно в 1 миллиард рублей, передает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко. Новая техника будет обслуживать старые районы - Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский.

"Необходимо приобрести 100 единиц снегоуборочной техники и нанять столько же водителей-механизаторов к предстоящему зимнему сезону. Стоимость одной снегоуборочной машины составит около 10 млн рублей. Это кардинально изменит ситуацию в центре города", - сказал чиновник.

Ранее Бондаренко признавался в том, что для более качественной зимней уборки городу требуется дополнительных 4,5 млрд рублей. Сейчас на эти цели в год уходит 7,5 млрд.

Отметим, что сильные метели, ушедшие из города в конце февраля, возобновились в начале первого весеннего месяца и застали врасплох ответственных за уборку. Погода испортилась настолько, что в минувший уик-энд закрывали и дамбу, и аэропорт Пулково. Сосульки снова стали падать на прохожих.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:40    
Можно тупо тратить бешеные деньги, но если часть руководящих уборкой работников - воры и саботажники, а часть линейных работников - лентяи и мёртвые души, то техника не поможет. Только Маузер.

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