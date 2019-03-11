В суд по делу Цакунова повторно вызвали эксперта Усанина

Судья Дзержинского районного суда Лариса Бражникова на состоявшемся 11 марта заседании по делу Михаила Цакунова, обвиняемого в нападении на полицейского на акции «Он нам не царь», распорядилась снова допросить эксперта Михаила Усанина, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Цакунова Герман Параничев.

Эксперт Усанин, изучавший травму потерпевшего полицейского Александра Сухарукова, уже давал свои показания суду, но Бражникова решила его вызвать снова в виду ходатайства стороны защиты о повторной экспертизе вреда здоровью сотруднику полиции.

При этом, по словам Параничева, ходатайство судья и не отклонила, и не удовлетворила. Адвокаты надеются, что удовлетворение ходатайства позволит переквалифицировать обвинение с 1 части статьи 318 УК РФ на 2 часть, то есть суд признает, что насилие в отношение представителя власти было не опасно для его здоровья.

- Когда у полицейского был поврежден зуб, все думали, что это живой зуб. Скол живого зуба классифицируется как причинение вреда здоровью. В последствии, в суд пришел стоматолог, и мы запросили рентгеновские снимки из клиники, где полицейский лечился. Эти снимки показали, что зуб был мертвым. То есть у зуба изначально отсутствовал нерв, - рассказал Параничев.

Усанин выступит на следующем заседании, назначенном на 15 марта.

Напомним, Цакунов был задержан вечером 5 мач 2018 года в саду у Эрмитажа, во время разгона полицией акции «Он нам не царь». В последствии, задерживавший его полицейский Александр Сухаруков заявил на него в следственные органы, сообщив, что Цакунов выбил ему зуб. «Мемориал» признал обвиняемого политическим заключенным.

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