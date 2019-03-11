Латвия закончила строительство забора на границе с Россией

Латвийские власти достроили забор с колючей проволокой длиной 93 километра на границе с Россией, о появлении которого было заявлено еще в 2015-м году сообщает РИА "Новости". Его высота превышает человеческий рост, а построен он был для того, чтобы снизить количество проникающих на территорию прибалтийского государства нелегальных мигрантов. Финальная точка в этом проекте будет поставлена в следующем году. Всего на него потратили свыше 21 млн евро.

Протяженность российско-латвийской границы составляет 283,6 километра.

Когда о строительстве забора латвийцы упомянули впервые, то, помимо фактологии и цифр, было сказано, что в последнее время деятельность российских пограничников "вызывает вопросы".