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Новости

19:51

Латвия закончила строительство забора на границе с Россией

Латвийские власти достроили забор с колючей проволокой длиной 93 километра на границе с Россией, о появлении которого было заявлено еще в 2015-м году сообщает РИА "Новости". Его высота превышает человеческий рост, а построен он был для того, чтобы снизить количество проникающих на территорию прибалтийского государства нелегальных мигрантов. Финальная точка в этом проекте будет поставлена в следующем году. Всего на него потратили свыше 21 млн евро.

Протяженность российско-латвийской границы составляет 283,6 километра.

Когда о строительстве забора латвийцы упомянули впервые, то, помимо фактологии и цифр, было сказано, что в последнее время деятельность российских пограничников "вызывает вопросы". 

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20:28    
Латвийцы должны быть сильно благодарны - мы их пилить научили. Заборчик-то дороговат.

20:01    
Российские танки заборов не боятся!

Страница 1-ая (всего: 1)
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