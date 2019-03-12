Семь петербуржцев назначили инспекторами по охране окружающей среды

На заседании комиссии по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды назначили семь общественных инспекторов, которые будут следить за экологией в Петербурге, сообщили в Смольном.

В заседании участвовали сотрудники комитета по природопользованию, депутат ЗакСа Сергей Трохманенко и представители общественных экологических организаций. Члены комиссии оценивали знания кандидатов на звание общественного экологического инспектора.

Семь граждан показали, что отлично разбираются в области экологического права. Им присвоили статус общественных инспекторов.

Накануне стало известно, что впервые пройдет заседание Экологического совета при врио губернатора Александре Беглове. На совете обсудят вопрос вырубки леса вдоль Суздальского шоссе.

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