Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:31

Семь петербуржцев назначили инспекторами по охране окружающей среды

На заседании комиссии по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды назначили семь общественных инспекторов, которые будут следить за экологией в Петербурге, сообщили в Смольном.

В заседании участвовали сотрудники комитета по природопользованию, депутат ЗакСа Сергей Трохманенко и представители общественных экологических организаций. Члены комиссии оценивали знания кандидатов на звание общественного экологического инспектора.

Семь граждан показали, что отлично разбираются в области экологического права. Им присвоили статус общественных инспекторов.

Накануне стало известно, что впервые пройдет заседание Экологического совета при врио губернатора Александре Беглове. На совете обсудят вопрос вырубки леса вдоль Суздальского шоссе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

13:14 Полиция и антимонопольщики проверяют комитет по благоустройству из-за уборки снега   1

13:12 КПРФ организует в Петербурге митинг в защиту социально-экономических прав

13:09 Смольный готов потратить на оформление Петербурга к «Алым парусам» 1,28 млн рублей

12:55 Татарстанского активиста арестовали на 28 суток за акцию с "могилой Путина"   2

12:21 Госдума приняла закон об алиментах для нетрудопособных предпенсионеров   3

11:56 Цивилев предложил позволить горожанам самим жаловаться на незаконную уличную рекламу

11:28 Прокуратура запросила 24,5 года колонии для "ночного губернатора" Петербурга Кумарина

10:53 Мосгорсуд оставил в СИЗО и под домашним арестом фигурантов дела "Нового величия"   1

10:26 СМИ: В Кремле отказались от планов передать Курильские острова Японии   7

9:55 Экс-гендиректора "Силовых машин" оштрафовали по делу о разглашении гостайны

9:31 Семь петербуржцев назначили инспекторами по охране окружающей среды

11 марта, 20:57 В Петербурге побит рекорд восьмилетней давности по высоте снежного покрова   8

11 марта, 20:21 Артемьев признал, что россияне сильно переплачивают за ЖКХ   6

11 марта, 19:51 Латвия закончила строительство забора на границе с Россией   8

11 марта, 19:32 В суд по делу Цакунова повторно вызвали эксперта Усанина   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.