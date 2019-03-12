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9:55

Экс-гендиректора "Силовых машин" оштрафовали по делу о разглашении гостайны

Горсуд прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова по делу о разглашении гостайны, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката Леонида Сайкина.

По словам Сайкина, о прекращении дела ходатайствовало управление ФСБ по Петербургу, которое просило назначить Филиппову судебный штраф. Филиппов вину по делу о госизмене не признал, уточнил Сайкин. Экс-гендиректору «Силовых машин» назначена уголовно-процессуальная мера, и судимым он не считается.

«Прекращение преследования означает, что виновность не была доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. Соответственно, Филиппов считается невиновным и несудимым», - подчеркнул адвокат.

Ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса для назначения судебного штрафа обязывает обвиняемого возместить ущерб или иным способом загладить причиненный преступлением вред. Филиппов выполнил условие, признание вины не требуется. В объединенной пресс-службе городских судов уточнили, что Филиппова оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Филиппова летом 2017 года по ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Вскоре после задержания он был досрочно отправлен в отставку по решению совета директоров.

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