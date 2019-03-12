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Новости

10:26

СМИ: В Кремле отказались от планов передать Курильские острова Японии

У Кремля нет планов передавать Японии Курильские острова, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и МИД РФ.

По словам собеседников агентства, в Кремле считают, что условия передачи островов окажутся неприемлимыми для японской стороны, и та на них не пойдет. Один из источников добавил, что прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии».

Источник уточнил, что Россия ставит в переговорах два условия. Первый – заключение мирного договора на основе декларации 1956 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что это означает необходимость признания японской стороной результатов Второй мировой войны «во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая острова Малой Курильской гряды». Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз.

По данным ВЦИОМ, в январе против передачи Курильских островов Японии высказались 77% опрошенных граждан. Среди жителей Курил 93% сочли требование о передаче островов неприемлимым, 89% считают, что Россия не должна передавать Японии ни один из островов.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

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13:09    
А как же друг Путина известный японский дзюдоист Ямасита?! Их совместных фото в сети предостаточно...

13:02    
Побывавший только что на Ю.Курилах генерал КГБ СССР, бывший министр обороны России С.Иванов прямым текстом послал японцев на три буквы за их наглые притязания по островам! Иванов один из близких друзей Путина, потому, вероятно, отправка япошек на три всем известные буквы - это привет от Путина, который может быть и дальше продолжит морочить головы японцам, пока Абэ в 2021 году не уйдёт на пенсию!!!

12:55    
11:53. Никто Ю.Курилы с 20-ти тысячным РУССКИМ населением не отдаёт! Подтверждением этого может служить текущее строительство крабозавода за 2,8 МИЛЛИАРДА (!!!!!!!!!!) руб. на Шикотане и рыбзавода на Итурупе за 1,4 млрд. руб(!!!!!!!!!!), строительство и портов и аэродромов, школ, больниц, детсадов! Для обороны которых там размещена сухопутная дивизия, ПВО, истр.авиация, современнейшие ракетные комплексы и тд. Туда активно едет народ на ПМЖ, остаются жить контрактники ВС, отличный естественный прирост населения и тд. 90% курильчан не мыслят себя вне России!!!!!!!!!!!

12:45    
Не все же Курилы следовало бы отдать японцам, а только небольшие острова.  
Ну куда власти справится с такой территорией???
По совести надо поступать с соседями.
Жаба душит многих сторонников: ни себе, ни людям...

12:32    
Конец мечтам кремлевских клептократов поживится японскими деньгами.
Впрочем:
"прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии»."
А значит, кремлевская банда от своих планов не отказалась, а только отложила их на время.
Поэтому следует быть бдительными и дальше - эта сволочь способна на любую подлянку.

11:53    
конец курилам - в помойках зарастут окончательно... и, конец мечтам о развитии дальнего востока с помощью денег и технологий японии... темному населению так и надо - пусть дичают на осклизлых камнях и выживают во славу "величия россии" и "священной памяти"... 10:56 - наивный сталинист дрочит на курилы и тем и счастлив, но не замечает, как уже всю россиию - за которую ... "отдали жизнь ТЫСЯЧИ советских воинов!" - уже продали, а бабки вывезли в офшоры, нынешние "патриоты" - правители, которых профессор мгимо соловей назвал - "рептилиями"... - за это гибли советские солдаты?... на курилах вообще нет медицины, а вот чиновники департаментов москвы, как выяснилось, имеют полисы, которые позволяют им лечиться в швейцарских клиниках - вот за это "отдали жизнь ТЫСЯЧИ советских воинов!"?.. такие темные как ты - 10:56, и нужны власти - прикрывать вовровство дымовой завесой - "патриотизмом"...

10:56    
Не забываем, что за освобождение Курил от японских фашистов-милитаристов отдали жизнь ТЫСЯЧИ советских воинов! Память о них священна, потому не может быть и речи о какой-либо сдаче островов японцам! Япония при Сталине и не поднимала вопрос о Курилах, боясь реально, что Сталин заберёт у них в придачу Хоккайдо с Саппоро!

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