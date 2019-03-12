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Новости

12:55

Татарстанского активиста арестовали на 28 суток за акцию с "могилой Путина"

Суд Набережных Челнов арестовал местного активиста Карима Ямадаева на 28 суток за акцию с инсталляцией в виде могилы с фотографией президента Владимира Путина у входа в Следственный комитет, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

Инсталляция появилась 10 марта у здания СК. На черном каменном памятнике активист разместил фотографию Путина и надпись «1952 – 2019». В тот же день в Москве и других городах проходил акции против законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета.

В отношении Ямадаева составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). По словам Мингалимова, активиста арестовали с момента задержания, с 11 марта. Отбывать наказание он будет в СИЗО Набережных Челнов.

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13:15   Время  
13:04 Велю тебе заткнуться целовать Путина в зад.

13:04    
Мало дали! Всех экстремистов-бунтовщиков на нары! Таково веление времени! Никакой пощады!

Страница 1-ая (всего: 1)
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