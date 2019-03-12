Смольный готов потратить на оформление Петербурга к «Алым парусам» 1,28 млн рублей

Администрация Петербурга готова потратить на оформление города к «Алым парусам» 1,28 млн рублей. Соответствующий аукцион 12 марта объявил СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», подведомственный комитету по печати и взаимодействию по СМИ.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен украсить несколько основных улиц и набережных города флагами и баннерами. В частности, флагами России и Петербурга. Баннеры же должны быть стилизованы под праздник выпускников, а также иметь надписи «Алые паруса» и «Вместе с Россией». Согласно расшифровке затрат по контракту, основная часть выделенных денег пойдет на монтаж и демонтаж оформления.

В прошлом году «Городской центр рекламы и праздничного оформления» проводил аналогичный конкурс. Требования к флагам и баннерам были аналогичные. Контракт подписали с ООО «Студия Неварт «Архитектурная мастерская под руководством Павлова М.Ю.» на 1,86 млн рублей.

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