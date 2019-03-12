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Новости

13:14

Полиция и антимонопольщики проверяют комитет по благоустройству из-за уборки снега

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы и экономическая полиция проверяют комитет по благоустройству, передает «Фонтанка.ру».

У чиновников запросили документацию по уборке снега в Петербурге. Кроме комитета, проверяют офисы дорожных предприятий, ответственных за расчистку дорог: ГУДП «Центр» ОАО «Коломяжское», «АО «Автопарк №7 Спецтранс», ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб» и ГУДСП «Курортное». Проверяющих интересуют документы, связанные со снегоуборкой, и фактическое количество техники в распоряжении компаний.

Ранее 7 марта с проверкой пришли в Центр комплексного благоустройства, подведомственного комитету. Проверки связывают с подозрениями в саботаже уборки снега минувшей зимой.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. 4 марта сорвавшаяся с дома на Думской улице льдина упала на голову сотруднице Госстройнадзора.

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13:21    
Откупится Рубль, не впервой.
Там такие бабки сумасшедшие пилятся, а теперь даже Албину носить ничего не надо.

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