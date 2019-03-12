Володин осудил единоросса из Волгограда за слова о малоимущих "тунеядцах и алкашах"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил слова депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, заявившего, что минимальную пенсию получают «тунеядцы и алкаши», и они сами в этом виноваты, передает РИА «Новости».

Видео с заседания волгоградского парламента распространилось в соцсетях. При обсуждении законопроекта о доплатах к пенсии неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума единоросс Набиев заявил, что у тех, кто хорошо работал на предприятии в советское время и получал «нормальную зарплату», пенсия высокая, а минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкаши». Кроме того, депутат заявил, что малоимущие сами виноваты в своем положении, и предложил установить им доплату к пенсии не более 1000 или 500 рублей.

Володин назвал высказывание волгоградского единоросса, «мягко сказать», некорректным. Минимальные пенсии получают те, кто был инвалидом детства, занимался уходом за детьми и не выработал необходимый стаж или занимал должности с маленькой оплатой – как уборщицы и санитарки, пояснил спикер Госдумы.

«Поэтому, коллеги, мы осуждаем такие заявления, и я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах. Когда мы говорим о неуважении к обществу, это, в первую очередь, касается политиков», - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы призвал политиков учиться учиться политической культуре и проявлять сопереживание и соучастие к судьбе россиян, а подобные случаи - осуждать.

«Нельзя использовать некорректные выражения. И мы хотели бы призвать наших коллег впредь выбирать выражения и уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности, и в принципе делать все для того, чтобы не было стыдно за наши поступки. Потому что реально стыдно, что человек - депутат, и так рассуждает», - сказал Володин.