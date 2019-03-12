В СПЧ заявили о риске сведений счетов с помощью законов о фейках и неуважении к власти в сети

Совет при президенте по правам человека будет мониторить случаи применения на практике законов о фейковых новостях и неуважительных высказываниях о власти в интернете, опасаясь, что их будут применять для политических репрессий и произвола на местах, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена совета Екатерину Шульман.

Ранее законопроекты одобрил комитет Совфеда по законодательству и госстроительству. На заседании Шульман заявила, что СПЧ «будет вести мониторинг их правоприменения».

«У нас есть обоснованные опасения, что настолько неопределенные, мутные и конъюнктурные законодательные акты будут применяться произвольно в качестве инструмента для политических репрессий или сведения каких-то личных счетов, особенно в регионах и на местах», - сказала Шульман.

Она напомнила, что СПЧ призывает Совфед отклонить законы и направить их на доработку. Члены совета считают, что положения законов «неправомерно ограничивают свободу слова, дают возможность для произвола конечного правоприменителя», поскольку формулировки в них неопределенны и туманны, отметила Шульман.

СПЧ считает инициативы избыточными, неопределенными с правовой точки зрения, нарушающими права граждан и вызывающими их раздражение, добавила член совета. К тому же они нарушают права медиа и ставят в невыгодное положение российские сетевые ресурсы и площадки, сказала Шульман. Суммы штрафов за нарушение законороекта о фейках, по ее словам, разорительны для медиа, непонятны и не объяснены.

«Это случаи окказионального законотворчества - реакция законодателей на какие-то неприятные новости, которые они увидели в интернете», - сказала Шульман.

Законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток.