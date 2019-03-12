Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за акцию против застройки в Кунцево

Кунцевский суд Москвы оштрафовал бывшего главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина на 200 тысяч рублей за акцию против застройки Кунцево, сообщил политик в своем Facebook.

Он отметил, что это третий его штраф за последние месяцы, и в сумме суды обязали его выплатить 425 тысяч рублей. «Сумма абсолютно неподъемная», - посетовал Митрохин, попросив помощи у подписчиков.

В ноябре 2018 года Митрохина задержали на акции против застройки районна компанией ПИК. Политик утверждает, что при задержании он просто сидел за столиком и пил кофе. По его словам, сейчас стройка на улице Ивана Франко остановлена.

До этого Митрохина оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию против застройки апарт-отелями московского района Кунцево, затем – на 75 тысяч рублей после задержания у кинотеатра «Соловей». В первом случае Митрохин утверждал, что просто встретился вместе с местными депутатами с возмущенными горожанами, во втором – проводил у кинотеатра общественную инспекцию.