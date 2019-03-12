Яшин противопоставил полезную работу своего совета работе крупных чиновников

Глава столичного муниципального совета "Красносельский" Илья Яшин, традиционно выступающий в качестве оппонента существующему государственному курсу, выпустил отчет о работе своей команды за предыдущий год.

В тексте под видеороликом, нескромно озаглавленном как "депутат здорового человека", лидер "Солидарности" пользуется лаконичными антитезами, сравнивая свою деятельность и ее вектор с тем, как ему видятся политические поступки действующей государственной власти.

Правительство сокращает социальную поддержку — а наш муниципалитет расширяет помощь инвалидам, ветеранам и многодетным семьям. Единороссы раздают привилегии своим функционерам — а наш муниципалитет ликвидирует льготы чиновников и депутатов. Мэрия укрепляет коррупционную систему в ЖКХ — а мы вскрываем воровские схемы. — Илья Яшин

Непосредственно на видеозаписи в ход идут более подробные обоснования для каждого из этих утверждений, с цифрами и фактами.

Отчет высоко оценил Алексей Навальный.

"Почему остальные не могут так? Это ролевая модель, которую надо навязывать", - высказался глава Фонда борьбы с коррупцией через собственный Telegram-канал.