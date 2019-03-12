Трохманенко беспокоит транспортная доступность Уткиной заводи

Жилая застройка правого берега Невы в районе улицы Русановской становится все более сильным предметом беспокойства для депутата петербургского парламента Сергея Трохманенко, сообщает пресс-служба Партии роста.

Микрорайон как был фактически оторван на несколько километров от всего остального города, так и остается плохо с ним соединен. При этом, отмечает Трохманенко, строительство высотных многоквартирных домов ведется бурное, а ситуация с транспортной инфраструктурой лучше не становится. Одна из причин состоит в том, что застройщик не взял на себя социальное обязательство развить улично-дорожную сеть.

"В результате, жители вынуждены передвигаться по узкому проезду, а дороги - с организованным движением, разметкой, дорожными знаками, местами для парковки, остановками общественного транспорта, де-юре и де-факто нет. Не могут проехать скорая помощь, полиция, такси", - посетовал Трохманенко.

Депутат заявил, что готов взять на себя ведение регулярных консультаций с финансовым блоком городского правительства и сделать все возможное, чтобы в бюджет вошли инфраструктурные проекты на территории, обсуждаемые с КРТИ. Какие-то подвижки в позитивном направлении уже есть.

"Мы договорились о том, что все планировочные решения по данному кварталу будут запрошены и предоставлены жителям, чтобы инициативные группы граждан могли изучить проект и, в случае необходимости, предложить свои коррективы по размещению остановок, пешеходных переходов и т. д.", - рассказал Трохманенко.

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