КГИОП в очередной раз добивается возбуждения дела о разрушении особняка Веге

Четвертый подряд отказ полиции Невского района возбуждать уголовное дело в связи с разрушением трехэтажного особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной побудил чиновников КГИОП в четвертый же раз добиваться желаемого - только уже не через районную прокуратуру, а через главного прокурора города, Сергея Литвиненко, передает пресс-служба Смольного.

Сотрудники комитета хотят привлечь к ответственности предыдущего собственника здания, ОАО "НПФ Пигмент", которого они обвиняют в бездействии и халатности по отношению к историческому памятнику в течение 2011-2017 годов.

С нынешним собственником общий язык городской администрации получилось найти проще: с ноября 2018-го года КГИОП обследует аварийное здание, в то время как новый владелец, ООО "СЭТЛ СИТИ" обязался до конца 2022-го года произвести согласованную с чиновниками реставрацию объекта.

Особняк Веге был построен в 1900-1902 годах. С 2011 года в отношении ОАО «НПФ "Пигмент» было составлено 5 протоколов об административном правонарушении и выдано 8 предписаний об устранении нарушений, которые игнорировались.

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