Врански пообещал провести акцию в защиту парков, несмотря на запрет суда

Смольнинский районный суд Петербурга 12 марта отказал в удовлетворении иска координатора «Зеленой коалиции» Красимира Врански к комитету по вопросам законности, не захотевшему санкционировать намеченный на 17 марта митинг в защиту парков.

«Зеленая коалиция» просила Смольный дать возможность провести акцию на площади Ленина, в парке «Екатерингоф» или у БКЗ «Октябрьский». Городская администрация отказала заявителям по всем трем площадкам, а суд признал отказ законным.

В своем ответе комитет по вопросам законности, в частности, сообщил, что на площади Ленина в этот день до 18-00 будет проходить спортивный праздник. Позже представители «Зеленой коалиции» уведомили Смольный, что в таком случае намерены перенести начало своей акции на 18-00. Но, как рассказал ЗАКС.Ру Врански, на судебном заседании стало известно, что время спортивного мероприятия продлили до 20-00.

- Это саботаж со стороны органов власти. Создается впечатление, что они не дышат воздухом и парки и скверы им не нужны. Мы сейчас обдумываем наши действия, в каком порядке мы проведем мероприятие 17 марта. Оно в любом случае состоится, - сообщил Врански.

Он также добавил, что намерен обжаловать решение Смольнинского суда.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.