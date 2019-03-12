Писательское и журналистское сообщества написали открытое письмо против "законов Клишаса"

Члены творческих сообществ "Свободное слово", Санкт-Петербургский ПЕН-Клуб и "ПЭН-Москва" выпустили открытое коллективное письмо протеста против принятых Думой в третьем чтении законов, ограничивающих свободу слова россиян в интернете. Документ получил название "Об установлении в стране режима прямой цензуры" и опубликован на ресурсе Colta.ru.

"Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации. Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии. Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества", - говорится в манифесте.

Авторы призывают россиян сохранять верность Конституции, которая, с их точки зрения, попирается новым законодательством, не падать духом и продолжать отстаивать свое право на свободу слова.

Письмо подписали около ста человек. Среди подписавших документ - такие известные персоны, как Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Борис Вишневский, Сергей Пархоменко.

Законопроекты о запрете распространять фейковую информацию и в "оскорбительной форме" критиковать власть в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Их авторами явились сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Уличенным в правонарушении юзерам за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить значительные штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

10 марта активисты в знак протеста против государственного наступления на права и свободы устроили перфоманс у стен петербургского Роскомнадзора. Их задержали, но отпустили из полиции без составления протоколов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.