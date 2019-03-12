Смольный изучит "психологию коррупционного поведения" и "11 врагов руководителя"

Администрация губернатора Петербурга обновит свою библиотеку 54 новыми книгами. Среди необходимых городским чиновникам изданий "Психология коррупционного поведения государственных служащих" и "Правильный выбор. Практическое руководство по принятию взвешенных решений".

На книги Смольный готов потратить 39 тысяч рублей. Самой дорогой из них станет "История политических и правовых учений" по редакцией В. С. Нерсесянца. Стоимость этой книги в техзадании опубликованной 12 марта закупки оценивается в 1877 рублей.

Пополнится книжная полка чиновников городской администрации и книгой "Россия, устремленная в будущее. Веское слово президента". В этом издании собраны наиболее значимые речи Владимира Путина с 1999 года.

Просвещению работников Смольного послужат также книги "11 врагов руководителя: Модели поведения, которые могут разрушить карьеру и бизнес", "Коучинг-лидерство. Говори меньше, спрашивай больше и навсегда измени свой стиль управления", "Одноминутный менеджер и ситуационное руководство" и "Политика как призвание и профессия".

Не в первый раз в Смольном покупают книгу "Что не так в здравоохранении? Мифы. Проблемы. Решения". Ранее, к примеру, ее заказывали для чиновников администрации в электронном виде вместе с такими произведениями, как "Шахматы с енотом", "Кишечник и мозг", "Айсберг на ковре, или во что поиграть с ребенком?", "Как все испортить и разорить бизнес", "Симпсоны и их математические секреты".