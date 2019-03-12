На защиту Смольного от гололеда потратят почти 600 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга уже готовится к следующей зиме. Смольный 12 марта опубликовал извещение о закупке противогололедных смесей на сумму 595 тысяч рублей.

Всего городской администрации для собственных нужд в срок с 15 октября по 1 ноября 2019 года потребуется поставка 20 тысяч килограммов смесей.

В этом году запасы Смольного были немного скромнее. На зиму 2018/2019 чиновники заказывали 16 тысяч килограммов таких же противогололедных реагентов за 478 тысяч рублей.

Зимой 2019 года в Петербурге от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. В начале марта на Петербург обрушился новый снегопад, только за сутки 21 человек поступил в травмотологическое отделение Мариинской больницы.