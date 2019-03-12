Путина ждут в Севастополе на празднике в честь пятилетия "русской весны"

В пятую годовщину присоединения к российской территории Крымского полуострова праздничный концерт в Севастополе, скорее всего, посетит президент Владимир Путин, о чем стало известно местному изданию "Форпост-Севастополь".

Ориентировочно, гарант Конституции прибудет в город-герой 16 марта, где в тот же самый день планируют оказаться представители прокремлевского байкерского движения "Ночные волки", намеренные провести некую акцию.

Официальные гуляния крымчан в Севастополе займут три дня - с 16 по 18 марта.

Отметим, что с марта 2014-го года Крымский полуостров не признало законной территорией Российской федерации большинство стран мира. Геополитический шаг, на который тогда пошел Кремль, до сих пор остается поводом для продления санкций в отношении России, продолжающей настаивать на своей правоте.