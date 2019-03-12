Кандидатом в губернаторы Петербурга решил стать Виктор Перов. Кто это такой?

Бывший член ЦК «Коммунистов России» Виктор Перов разругался с вчерашними товарищами, вступил в новую партию и планирует идти от нее в губернаторы Петербурга. Он обещает отменить на территории города повышение пенсионного возраста и хочет поставить памятник Берии. В ближайших планах - попросить врио губернатора Александра Беглова и «Единую Россию» не препятствовать в сборе подписей муниципальных депутатов.

Комсомол и голодовки

Уже четвертый потенциальный кандидат от левых сил заявил о желании участвовать в выборах губернатора Петербурга. Первым был представитель «Коммунистов России» Михаил Машковцев, вторым вероятно станет член КПРФ Владимир Бортко. Также о своем возможном самовыдвижении заявлял член «Левого фронта» журналист Максим Шевченко, в итоге согласившийся помогать кандидату от КПРФ. Четвертым стал Виктор Перов. Он представляет Политическую партию Социальной защиты, петербургское отделение которой было зарегистрировано в июле 2018 года. Перов яростно критикует всех своих конкурентов и слева, и справа и предлагает программу развитого социализма.

В конце девяностых - начале нулевых Перов был членом КПРФ, секретарем ее областного комсомола. В 2000 году избрался от нее в местный совет Сланцевского района Ленинградской области. Он становился муниципальным депутатом и в два следующих созыва: в 2005 и 2009 годах, но уже не как сторонник Зюганова.

По словам Перова, он покинул КПРФ во время внутрипартийного кризиса в начале нулевых. Сам он называет это время «развалом» компартии.

- В партию тогда проникли люди, которые смотрели только в угоду личного обогащения. Мне это не понравилось. КПРФ просто себя изжила, потеряла стержень народной партии, которая отстаивала идеалы марксизма-ленинизма, - вспоминает Перов.

После ухода от зюгановцев он примкнул к недавно созданной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» и был в ней одной из самых заметных фигур. Летом 2005 года муниципальный депутат несколько раз предпринимал попытки начать голодовки у здания правительства Ленобласти, требуя извинений от главы Сланцевского района Александра Парамонова, который не дал Перову слова на празднике Дня Победы. Каждый раз начать голодовку мешали полицейские, задерживавшие коммуниста.

С юбилеем, Берия

Когда общественная организация влилась в партию «Коммунисты России» сланцевский депутат остался в ней на ведущих ролях. Он был избран в центральный комитет, выдвигался в областной ЗакС в 2013 году и губернаторы Ленобласти в 2015-м. Перов тогда обещал объединить Петербург и область под общим названием Ленинград и поставить памятник Лаврентию Берии в Сосновом Бору. От этих идей он не отказался до сих пор. Объединение регионов, по его словам, в первую очередь пойдет на пользу жителям ближайших пригородов, а у наркома внутренних дел СССР скоро 130-летний юбилей.

- У Берии очень много заслуг перед нашей страной. Необходимо социально защитить память о нем. Над ним же даже суда не было, он был зверски расстрелян Хрущевым на следующий день после ареста, - считает коммунист.

31 октября 2017 года на сайте петербургского отделения «Коммунистов России» появился текст пленума ЦК об исключении из партии нарушителей партийной дисциплины. В их число вошел и Перов. Как рассказал ЗАКС.Ру председатель петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович, бывшего товарища уличили в связях «с буржуазными политтехнологами».

- Он попал под их влияние. Неоднократно были случаи, когда без согласия центральных органов партии он или люди, которых он привлекал, пытались участвовать в выборах разного уровня. У нас возникали серьезные сомнения по поводу причин, по которым он участвовал, - сообщил Малинкович.

Потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга от «Коммунистов России» и бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев описал ситуацию откровеннее:

- Он просто торговался с покровителями наших оппонентов и получал какие-то деньги за то, что работал против своих товарищей, - считает он.

Перов обвинения отрицает и уверяет, что, напротив, «Коммунисты России» обуржуазились и стали обслуживать корыстные интересы лидера партии Максима Сурайкина.

- Максим Сурайкин превратил хороший политический проект в бизнес-проект по решению своих проблем, - уверен коммунист.

Народовластие в ЗакСе

Сейчас Перов руководит главным политическим управлением малоизвестной Политической партии Социальной защиты. Он уверяет, что у его товарищей большие планы, в частности, на петербургских муниципальных выборах они хотят выдвинуть порядка 500 кандидатов.

У потенциального кандидата в губернаторы есть свое видение прохождения муниципального фильтра. Он надеется на старые связи:

- Я в течение 15 лет работаю на территории Санкт-Петербурга, у меня много знакомых муниципальных депутатов из разных партий. Будем просить Александра Беглова не препятствовать сбору подписей, будем просить единороссов местных, чтобы они дали добро, а то сейчас многие депутаты бояться ставить подписи, оглядываются на свое начальство.

Перов уже написал свою губернаторскую программу. На двух с половиной листах он критикует людей, управлявших городом последние двадцать лет. Еще на шести предлагает собственные реформы. Среди них, в частности, отмена повышения пенсионного возраста на территории Петербурга и реновация 12 тысяч городских домов. Законодательное собрание Перов хочет видеть органом народовластия, из которого избиратели смогут отзывать депутатов, утративших доверие. Свои взгляды политик характеризует как «развитой социализм».

- Развитой социализм – это уверенность в завтрашнем дне, это работа и зарплата, это обеспеченная старость, бесплатное предоставление жилья всем нуждающимся, молодым семьям в первую очередь. Я советский человек, родился при советском строе и считаю, что нужен развитой социализм с высоким уровнем экономики, заработной платы, пускай присутствуют и элементы рыночной экономики, - объяснил Перов.

Себя он называет единственным оппозиционным кандидатом. Либералов Перов отказывается признавать оппозицией, а режиссера Владимира Бортко - коммунистом:

- Бортко в свое время дискредитировал идеи коммунизма, советской власти. Он снимал антисоветские фильмы, такие как «Собачье сердце». Он был могильщиком социализма, - заявил Перов.

По мнению бывших товарищей Перова по «Коммунистам России» Малинковича и Машковцева, выдвижение ему необходимо, чтобы напомнить о себе и разрекламировать партию, которую он теперь представляет.

- В связи с тем, что к губернаторским выборам приковано много внимания, фрики разного рода будут пытаться себя как-то позиционировать, - прокомментировал Малинкович.

Первый секретарь петербургского КПРФ Ольга Ходунова в беседе с ЗАКС.Ру посетовала на то, что на всех последних выборах против ее однопартийцев выходили спойлеры слева. Однако оценить мотивы Перова она пока не берется.

– Скоро узнаем. Если он пройдет муниципальный фильтр, значит это спойлер, - заявила Ходунова. – Мы что-то слышали об их партии последний год? Нет, не слышали. И вот они появились к выборам. Схема одна, и я думаю, что ничего серьезного в этом нет. Но может быть будет как в прошлый раз: 2% откусят от нас.

В последний раз Перов напомнил о себе в октябре 2017 года. За четыре дня до исключения из «Коммунистов России» он пожаловался в Центризбирком на Ксению Собчак, заявив, что та владеет апартаментами и яхт-клубом в латвийской Юрмале. Представители дочери первого мэра Петербурга информацию опровергли, у ЦИК претензий к кандидату не возникло. Перов в то время сам заявлял о желании участвовать в президентских выборах, но документы в избирательную комиссию так и не подал.

Сергей Еремеев

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