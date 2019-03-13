Петербургским муниципалам доверили определять места для выгула собак

Площадки для выгула собак теперь будут определять муниципальные власти. Соответствующую поправку в закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" ЗакС принял в первом чтении 13 марта.

Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Роман Коваль. Их однопартиец Андрей Анохин попросил представлявшего законопроект Четырбока высказать личное отношение к тому, что кошки живут в подвалах жилых домов.

"Это абсолютно нормальное явление. Какое еще может быть отношение?", - парировал Четырбок.

Позже Анохин заявил, что его коллега "прошел тест", пожаловашись также на то, что ТСЖ и управляющие компании замуровывают кошек в подвалах.

"Кошка должна стать визитной карточкой нашего города", - добавил депутат.

Также законодатели разграничили полномочия городского парламента и правительства в области обращения с животными. Органам исполнительной власти, в частности, предстоит определять порядок обращения с безнадзорными животными, отвечать за создание и работу приютов. Четырбок заметил, что в настоящее время государственных приютов в Петербурге нет.

Кроме того, Смольный обяжут размещать в интернете сведения о питомцах, оставшихся без хозяев.

Идею передать большую часть полномочий в сфере обращения с животными городскому правительству раскритиковали депутаты "Справедливой России" Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, а также представители фракции "Яблоко" Михаил Амосов и Борис Вишневский. Вишневский заявил, что авторы инициативы занимаются "законодательным мазохизмом".

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы с начала 2020 года утратил силу закон "О безнадзорных животных в Санкт-Петербурге", так как его положения, по словам Четырбока и Коваля, потеряют актуальность после вступления в силу федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Сергей Еремеев

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