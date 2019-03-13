Противники застройки Бестужевской вышли на пикет к Смольному

Строительство "уплотнительного" здания по адресу улица Бестужевская, дом 23А вывело его противников на пикеты к зданию городского правительства, сообщило ЗАКС.Ру общественное движение "Красивый Петербург". Один из пикетчиков, дзюдоист Роман, живущий напротив стройки, лаконично объяснил свою акцию с плакатом.

"Меня беспокоит, что заявленное не соответствует действительности. Сказали, что будет физкультурно-оздоровительный комплекс, а строится апарт-отель", - сказал он.

Ранее недовольные граждане ограничивались народными сходами у себя в Калининском районе против строительства сомнительных, по их мнению, объектов.

В прошлом году "Красивый Петербург" уличил застройщика в хитрости и лжи, указав на то что разрешение выдано на строительство спортивного объекта, в то время как право собственности все же зарегистрировано на строительство высотного жилого дома.

Фотография: команда Красимира Врански

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