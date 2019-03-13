"Коммунисты России" горячо протестуют против создания фан-зоны на Дворцовой

"Коммунисты России" в лице главы петербургского отделения партии Сергея Малинкович выразили решительный и принципиальный протест против возможного создания во время чемпионата Европы по футбола в 2020-м году фан-зоны на Дворцовой площади.

Размещение праздных иностранцев на историческом месте, по его убеждению, оскорбит светлые чувства всех тех, кто чтит штурм Зимнего дворца большевиками в октябре 1917-го года. Предлагаемую УЕФА инициативу Малинкович квалифицирует как намеренную провокацию.

"Понаедут ханурики из Европы и разные сексменьшинства и будут бесноваться на брусчатке Дворцовой, где пролилась кровь большевиков. В свое время здесь Мадонна пела и мы тоже были против. Они там весь Александрийский столп разрисуют, заплюют и загадят все", - дал он свой комментарий к проблеме.

Вся надежда Малинковича - только на здравомыслие директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, признался он.

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