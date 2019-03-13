Смольный закупает беруши для сотрудников

Администрация губернатора планирует защитить уши сотрудников от неприятного шума. Смольный объявил аукцион на поставку тысячи пар берушей.

Противошумные вкладыши из гипоаллергенного вспененного полиуретана обойдутся чиновникам в 14 тысяч рублей. Каждая пара стоит всего 14 рублей. Зачем сотрудникам городской администрации беруши - в документации не поясняется.

Это не первый раз, когда обитателям Смольного потребовалась защита от нежелательных звуков. В 2018 году покупка тысячи пар противошумных вкладышей обошлась чиновникам в 9 561. А вот в 2017 году купить беруши не удалось даже со второй попытки - не нашлось ни одного поставщика, пожелавшего приянть участие в аукционе Смольного.