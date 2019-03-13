Совфед задерживает принятие закона о запрете хостелов в жилых домах

Подготовленный думскими депутатами законопроект, запрещающий использовать лощади в многоквартирных домах под хостелы, вступит в силу не раньше 1-го января 2020-го года, передает "Интерфакс". Члены Совета Федерации решили отправить документ обратно - на доработку.

Суть законопроекта состоит в изменении Жилищного кодекса. Для того, чтобы в строении могла расположиться мини-гостиница, оно должно иметь статус нежилого.

Несмотря на то, что 13 марта инициативу отклонили, в целом сенаторы ее поддерживают, заверила спикер верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко.

"Против чего мы выступаем - это против незамедлительного ввода закона в действие", - пояснила она.

Для доработки инициативы, по мнению сенаторов, необходимо создать специальную согласительную комиссию.

Отметим, что скорейшего принятия закона о хостелах желают депутаты петербургского парламента, поскольку в глазах многих из них гостиницы в жилых домах являются одной из самых характерных примет Петербурга, представляющих собой проблему.

Накануне, 12 марта, врио губернатора Александр Беглов передал Матвиенко обеспокоенность петербургского бизнес-сообщество возможным введением запрета на гостиничную деятельность в многоквартирных зданиях.

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