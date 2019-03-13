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14:19

Радзиховский был бы рад применению закона о "фейках" к федеральным телеканалам

Публицист Леонид Радзиховский признался в том, что счел бы актом благоразумия принятие закона, наказывающего физических и юридических лиц за распространение в интернете "фейковой" или, иными словами, заведомо недостоверной информации, если бы его "мишенью" стало отечественное телевидение. Однако этому, констатирует обозреватель, никогда не бывать, что должно быть точно так же понятно абсолютному большинству россиян.

Действительно, в интернете часто гонят фейки, в том числе и против власти, но зачем же закон-то принимать? Существует старый закон о клевете - ну, подавайте в суд, тем более, что российские суды всегда стоят на страже продуктов Золотова и продуктов Пригожина.

Наконец, эксперт, увлекшись тем, что, в сущности означает понятие "фейк", задал сам себе резонный вопрос и частично ответил на него устами одного из помощников президента.

"А Госдума у нас что такое? Фейк или не фейк? Вот Владислав Сурков в своей статье написал, что все эти институты наши - они для заграницы, для декорации, для показухи", - напомнил Радзиховский.

Законопроект о наказании за распространении ложных сведений в интернете, инициированный сенаторами Андреем Клишасом и Ларисой Боковой, приняли в трех чтениях в Госдуме и сегодня, 13 марта, одобрили в Совфеде. Уличенным в правонарушении юзерам за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить значительные штрафы. Для физических лиц штрафы будут варьироваться в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 200 тысяч, а для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч.

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15:01   Кларсон  
Димон поздравлял женщин со борта самолета, при этом как-то хихикал и сравнил восьмерку со знаком бесконечность. Фейк? А
"Газпром - достояние России"?

Страница 1-ая (всего: 1)
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