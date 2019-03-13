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14:56

УФАС возбудило дело из-за рекламы суши-бара с "бранными" корнями в названии

По жалобам жителей Приморского района петербургские антимонопольщики возбудили дело в отношении одного из суши-баров, в названии которого использовано написанное кириллицей слово с двумя нецензурными корнями, если читать его по-русски. "Замаскировано" название на вывеске под некий японизм. Владеет заведением на Приморском проспекте, дом 137 ООО "Успех".

Недовольные сомнительной надписью заявители апеллировали к тому, что кругом находится много учебных заведений, где учатся несовершеннолетние, а потому ходить мимо заведения с детьми представляется занятием неприятным и затруднительным.

Посоветовавшись с ассоциацией маркетинговой индустрии "Рекламный свет", петербургское УФАС сочло необходимым возбудить в отношении ООО "Успех" дело о нарушении Закона о рекламе.

Отметим, что нечто похожее в январе случилось с увеселительным заведением на Литейном проспекте, владельцы которого увлеклись вольной языковой игрой на вывесках.

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