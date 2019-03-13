ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту издания Ивану Жилину из-за статьи о пытках в Магнитогорске, сообщили представители редакции.

Поводом для иска стали материалы «Новой газеты» о задержанном после взрыва дома в Магнитогорске гражданине Киргизии Хуснидине Зайнабидинове. В статье со ссылкой на слова жены задержанного и правозащитников утверждалось, что Зайнабидинова пытали местные силовики, однако вскоре мужчина отказался от своих слов.

В исковом заявлении силовики указали, что допущенные изданием высказывания «фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний». По мнению ФСБ, смысл высказываний о применении к Зайнабидинову пыток со стороны «органа, являющегося элементом механизма защиты прав, свобод и достоинства личности» «бесспорно, создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти».

ФСБ требует признать информацию о пытках в статье «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию» службы, удалить материалы с сайта «Новой» и опубликовать опровержение. Представители редакции заявили, что пока знакомятся с материалами искового заявления. Предварительное заседание суда назначено на 21 марта.