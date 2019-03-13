Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат исключен из "Единой России"

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев исключен из «Единой России» из-за своих слов о пенсионерах с низким доходом, сообщается на сайте местного отделения партии.

Решение принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Ранее исключить депутата рекомендовала комиссия партии по этике.

Поводом для исключения Набиева стали его слова на заседании волгоградского парламента о пенсионерах, получающих минимальную пенсию. Депутат заявил, что у тех, кто хорошо работал на предприятии в советское время и получал «нормальную зарплату», пенсия высокая, а минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкаши». Он обвинил малоимущих в том, что они сами виноваты в своем положении, и предложил доплачивать им к пенсии не более 500-1000 рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил единоросса за эти слова. По его словам, «стыдно, что человек - депутат, и так рассуждает». Володин напомнил депутатам, что «нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах».