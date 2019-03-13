Суд оштрафовал активиста "Весны" Казаченко за акцию перед "маршем материнского гнева"

Куйбышевский суд Петербурга назначил арест и штраф активисту «Весны» Владимиру Казаченко по делу об участии в акции в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На Казаченко были составлены два протокола: по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 20.2 (нарушение правил проведения митинга). За первое правонарушение он получил арест на двое суток и был освобожден от наказания, поскольку отбыл тот же срок, будучи задержанным. За второе Казаченко оштрафован на 15 тысяч рублей.

Дела рассматривались без Казаченко, поскольку активист находится в СИЗО. Он арестован на два месяца по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Казаченко и других активистов задержали, когда они шли по Невскому проспекту с файером и баннером «Открытая Россия вместо Путина» 10 февраля. Суд несколько раз откладывал рассмотрение дел.