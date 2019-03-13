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18:06

Центральную икону главного храма ВС РФ создадут на деньги Путина

Президент Владимир Путин пожертвовал деньги из личных средств на создание центральной иконы главного собора Вооруженных сил РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отказался назвать сумму, переданную Путиным, уточнив лишь, что это «та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать». По словам Пескова, это «личный вклад президента в создание главного храма Вооруженных сил России».

«Президент лично присутствовал на церемонии закладки камня этого храма и не может, конечно, оставаться равнодушным к этой иконе и строительству», - добавил Песков.

Главный храм ВС РФ возводят в Подмосковье. Строительство планируют завершить к 9 мая 2020 года. Ранее стало известно, что при его строительстве будут использовать трофейное оружие нацистской Германии времен Второй мировой войны.

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