Соловьев: Ничего особенного в отказе от выборов почетных граждан Петербурга нет

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга и член фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что не располагает информацией об отказе от выборов почетных граждан города в 2019 году. Он отметил, что в любом случае время до мая ещё есть.

Ранее 13 марта «Фонтанка.ру» сообщила, что члены «Единой России» планируют второй год подряд отказаться от выбора почетных граждан города. По данным издания, единороссы отказываются голосовать за предложенных кандидатов. В этом году заявки подали на присуждение звания певице Эдите Пьехе, режиссеру Александру Сокурову и ректору Европейского университета Борису Фирсову.

По словам Соловьева, раньше десятилетиями в городе не выбирали почетных граждан. Если и выбирали, то ими становились «какие-то очень известные люди», уточнил вице-спикер.

- А вот последние семь-восемь лет, когда мы ежегодно избирали… Я не говорю, что у нас нет почетных граждан. Наверно, есть. Но депутатами было принято решение определять не ежегодно. Так что если такого решения не будет, никакой особой ситуации я тут не вижу, - добавил Соловьев.

Депутат ЗакСа и глава комиссии по культуре Максим Резник считает, что выборы в 2019 году должны состояться. Кандидаты очень достойные, сообщил парламентарий в разговоре с ЗАКС.Ру. При этом, он подчеркнул, что большинство голосов в комиссии принадлежит представителям фракции «Единая Россия» и решение, по сути, будут принимать они.

Глава фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александр Тетердинко заявил ЗАКС.Ру, что не знает ничего о возможном отказе его однопартийцев от выбора почетного гражданина Петербурга в 2019 году. «Пока никаких комментариев нет», - добавил политик.

Напомним, в прошлом году комиссия по культуре рекомендовала ЗакСу отказаться от выбора почетных граждан города. «За» это решение проголосовали 8 членов комиссии. Справедливоросс Алексей Ковалев проголосовал «против», а Ольга Ходунова от КПРФ воздержалась. ЗакС прислушался к рекомендации. Годом ранее, в 2017 году, почетными гражданами стали патриарх Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

София Саттарова

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