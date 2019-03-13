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Новости

19:14

Депутаты ЗакСа проверят, как штрафуют подземных музыкантов и уличных торговцев

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания начнет отслеживать исполнение законов, принятых с начала этого созыва, сообщил ЗАКС.Ру председатель комитета Денис Четырбок.

Закон о проверке исполнения других законов депутаты поддержали в конце 2018 года. Теперь, по словам Четырбока, настало время его реализовывать.

- Мы составим график и, условно говоря, каждые две недели будем заслушивать наиболее важные законодательные инициативы с начала этого созыва, чтобы отследить, сколько протоколов было составлено, кто был привлечен к ответственности, какие сложности возникли в правоприменительной  практике. Для того чтобы иметь возможность оперативно что-то откорректировать или подтолкнуть к какому-то вопросу, - рассказал законодатель.

К наиболее важным инициативам он отнес, в частности, штрафы за нарушения в метро. Депутаты, напомним, обязали привлекать к административной ответственности музыкантов, гадалок и попрошаек, действующих в метрополитене. Также, по мнению Четырбока, необходимо отследить исполнение поправок, принятых в части борьбы с незаконными торговцами.

Полный список приоритетных вопросов и график мониторинга принятых законов будут утверждены на ближайшем заседании комитета по законодательству, которое состоится в пятницу, 15 марта.  



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21:25    
Подземные музыканты-это для души. Не трогайте их! Во всем мире они есть!  Для торговцев надо найти компромиссное решение, они деньги зарабатывают, а не грабят в подземном переходе!

19:31    
Им можно даже из ЗАКСа не выходить, в окно видно - у Медного всадника толпа нелегальных торговцев.

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