Координатора "Открытой России" в Пскове и ее мужа оставили под арестом до мая

Координатору «Открытой России» в Пскове Лии Милушкиной и ее мужу Артему продлили сроки домашнего ареста и заключения под стражу соответственно до 15 мая по делу о сбыте наркотиков, передает «МБХ медиа».

На заседании суда следователи заявили о втором эпизоде по делу Милушкиной. 13 января в отношении нее возбудили уголовное дело о передаче наркотиков Станиславу Павлову: якобы он приобрел у нее более двух грамм амфетамина. Первое дело было возбуждено после 16 января, когда Милушкина якобы передала 4,69 грамм наркотиков другому человеку, имя которого не раскрывается. Оба дела объединены в одно производство.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.