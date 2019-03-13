Глава Фонда соцпомощи пенсионерам арестована по обвинению в мошенничестве

Красносельский суд Петербурга арестовал главу Фонда социальной помощи пенсионерам Анастасию Королеву по обвинению в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Королевой предъявлено обвинение по шести эпизодам нарушения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы или в особо крупном размере). Ущерб оценивается в 29,1 млн рублей. Также представитель следствия заявил, что Королевы и других фигурантов проверяют на причастность к совершению еще не менее 20 подобных преступлений и нескольких убийств.

Под стражей Королева останется до 6 мая. На этот же срок арестован ее сожитель Алексей Фомин. Их, а также Дмитрия Чернова подозревают в серии мошеннических хищений квартир у пенсионеров, пишет «Фонтанка.ру». По версии следствия, фирма заключала договоры пожизненной ренты или договоры купли-продажи квартир взамен на переселение их бывших владельцев в «Дом ветеранов и труда № 1» в Павловске.

Обновлено 19:55: Красносельский суд также арестовал Дмитрия Чернова до 6 мая.