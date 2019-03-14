Собчак отрицает намерение участвовать в выборах губернатора Петербурга

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая Барыня» заявила, что не собирается выдвигаться на выборы губернатора Петербурга.

«Хочу сделать официальное заявление по поводу моего якобы выдвижения на выборы в Петербурге – это полная ***** [чепуха]», – написала Собчак, попросив «не пиариться» на ней.

Накануне о намерении Собчак участвовать в выборах сообщал ряд Telegram-каналов и СМИ. Роль главы ее избирательного штаба приписывали журналисту и политику Антону Кросовскому.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. О намерении участвовать в них заявляли депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковец, представитель «левых» сил Максим Шевченко, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Врио губернатора Алекcандр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.