Принесших в жертву верблюдов для "укрепления России" шаманов оштрафовали на 3 тысячи рублей

Россельхознадзор оштрафовал шаманов, которые провели обряд жертвоприношения пяти верблюдов в Иркутской области, за перевозку животных без согласования с ветслужбой, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя верховного шамана России Артура Цыбикова.

По его словам, верблюдов приобрели на ферме в Бурятии, и по закону, перед перемещением в другой регион их владелец должен был проверить животных на болезни, отправить на месячный карантин и уведомить ветеринарную службу. Этого не было сделано, и шаманам пришлось платить штраф в размере трех тысяч рублей, сообщил Цыбиков.

Он добавил, что шаманы не получали претензий со стороны прокуратуры и МВД. Цыбиков также подчеркнул, что обряд проводился не в коростных целях и «не для хайпа». По его словам, обряд с верблюдами в духовном смысле считается непростым, и шаман отвечает за него «своей жизнью и жизнью своих близких».

22 февраля в интернете появилось видео с жертвоприношением. В кадре шаманы сначала ритуально убивают пять верблюдов, а затем сжигают, обложив конфетами. Участники ритуала утверждали, что их обряд посвящен единению российских народов.

Представители официальных шаманских культов Бурятии резко осудили церемонию, заявив, что истинные последователи культа никогда не стали бы приносить в жертву священное животное. Обрядом заинтересовалась прокуратура Ангарска: в полицию направили материалы о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Однако полицейские возбудить дело отказались, не увидев в действиях шаманов состава преступления, и прокуратура с этим решением согласилась.