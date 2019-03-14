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Новости

10:54

СМИ: Беглов планирует выдвинуть Матвиенко кандидатом в сенаторы от Петербурга

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов собирается включить спикера Совета Федерации в тройку своих кандидатов в сенаторы после того, как объявит о своем выдвижении на пост градоначальника, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, близкого к руководству Совфеда, выдвижение Матвиенко в качестве кандидата в сенаторы «обсуждается точно». «Очевидно, так и будет», - считает источник.

Каждый кандидат в губернаторы во время избирательной кампании обязан представить список из трех кандидатов в сенаторы. После выборов один из этих кандидатов станет представителем региона в Совфеде от исполнительной власти.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. Беглов пока уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

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14:09    
Валя-Сосуля в этом деле опытная аферистка. Придёт в любую в/ч и там проголосуют как надо. Не в первой красным Труселям избираться.

14:06    
Рука руку моет: вор вора видит издалека.

13:59   Бордунов  
Очевидная политическая сделка. Интересны детали. Иблов двигает Стаканиду, но что может дать Стаканида Иблову? Прохожжение анального фильтра муниципалов? Нет, мелко. Сомнительные связи со строймафией?

13:48   Бордунов  
Иблов ибанулся.

13:38    
12:33 - Александра Величкевич ("Саша"), 51 год, Санкт-Петербург. Больше всего она боится, что Россия окажется под влиянием «ГейЕвропы».

13:33    
За время правления Полтавченко объём бизнеса сына Матвиенко сократился почти в 9 раз.
с приходом Валентины Матвиенко в Смольный аппетиты застройщиков начали расти. Оказалось, что земля под пятиэтажками в некоторых районах стоит дороже, чем сами здания. И вот в 2008 году начался второй этап – городская программа "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге".
Матвиенко уверена в достойной репутации коллег-сенаторов (арашуков, клишас)

13:21    
И вновь, без мнения горожан?!...  
И без мнения горожан - в почётные?...  
Вернуть советскую власть, где всё решали -  
Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

12:59    
Каким образом Матва прибрала к рукам городскую недвижимость на 1,5 млрд. рублей?

12:33    
Была бы Валя лет на 10 помоложе, то стала бы главнейшим преемником Путина на посту Президента России, так как сегодня среди тупой, ленивой и гомосечной молодёжи претендентов не найти, потерянное поколение для России!

12:04    
Уже почти 30 лет нет СССР, а эти замшелые партийцы никак не могут от власти оторваться.

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