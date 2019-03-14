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11:17

Журналиста уральского "МБХ медиа" вызвали на допрос по делу о "нежелательной" организации

Журналиста «МБХ медиа» на Урале Максима Верникова вызвали на допрос по уголовному делу об участии в нежелательной организации, сообщается в Telegram-канале издания.

Следователи приехали к Верникову на съемную квартиру с обыском рано утром 14 марта. В управлении СК по Свердловской области сообщили, что речь идет об уголовном деле по ст. 284.1 УК РФ (участие в нежелательной организации на территории РФ). Верникова доставили на допрос в СК.

Ранее Верников был координатором «Открытой России» в Екатеринбурге, но вышел из организации в феврале, заявив, что больше не участвует в ее деятельности. Он решил продолжить политическую деятельность в качестве члена «Парнаса» и журналистскую работу. В отношении него было возбуждено три административных дела о деятельности нежелательной организации.

Это второй случай, связанный с делом по ст. 284.1 УК РФ. Впервые подобное дело было возбуждено в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Сейчас она находится под домашним арестом.

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