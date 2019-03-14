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12:18

СМИ: Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, чтобы не тратиться перед выборами

В Смольном не собираются вносить весенние корректировки в бюджет Петербурга, чтобы избежать лишних расходов перед выборами губернатора, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, городское правительство не хочет «открывать ворота для лишних расходов во время предвыборного цикла». В Смольном считают, что корректировка бюджета до выборов «позволит оказывать "популистское давление" на администрацию», сказал источник.

Вице-губернатора Евгений Елин объяснил сокращение числа корректировок повышением бюджетной дисциплины, намерением сделать бюджет предсказуемым и выполнить взятые обязательства. По его словам, для решения таких экстраординарных задач, как проблемы с уборкой снега в Петербурге в невероятно снежную зиму, есть «другие инструменты».

«Технику для уборки снега мы планируем закупить в рамках осеннего обсуждения бюджета — по кредитной схеме, как покупали вагоны для метро, а погашать этот кредит — за счет имущественных взносов в ГУП», - сообщил Елин.

На протяжении многих лет депутаты ЗакСа с помощью поправок направляли бюджетные средства на цели, которые считали нужными – 0,5 – 1% бюджета. Половину средств перераспределяли осенью, половину — весной. В 2017 году, к примеру, депутаты приняли поправки на 3,1 млрд рублей при принятии бюджета, а во время весенней корректировки – на 2,3 млрд рублей. При этом весной 2018, когда губернатором был Георгий Полтавченко, корректировки бюджета Смольный также не инициировал.

Ранее врио губернатора Алекcандр Беглов обещал, что в рамках весенней корректировки бюджета будет решен вопрос нехватки снегоуборочной техники. Однако позже депутат Борис Вишневский сообщил, что позиция комитета финансов иная, и что весенней корректировки не будет. О необходимости корректировки заявил и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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