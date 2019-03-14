Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудение вместо инсулина

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко в ходе обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом заявил, что от недуга поможет похудение, передает «Русская служба Би-би-си».

«Лечение сахарного диабета - это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное - снизить до нормы вес. Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», - заявил Герасименко.

Автор законопроекта, представитель партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов возмутился словами коллеги в Facebook. Он заявил, что «с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть – и все у них будет хорошо».

Сам Герасименко в разговоре с ТАСС заявил, что его словам неверно поняли. «Я просто предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета. Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 кг и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев», - пояснил депутат.

Ранее неосторожное высказывание стоило членства в «Единой России» депутату Волгоградской областной думы Гасану Набиеву. Он заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении, и предложи доплачивать им максимум 1000 рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил единоросса за эти слова и напомнил депутатам, что «нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах».