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13:15

Павел Грудинин может стать депутатом Госдумы от КПРФ вместо Жореса Алферова

КПРФ может передать мандат скончавшегося депутата Госдумы, академика Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, у партии есть время до 20 марта. К этому моменту КПРФ должна будет предложить своего кандидата Центризбиркому, иначе ЦИК выберет претендента из региональной группы партии, которая набрала наибольшее количество голосов, но представителя в Госдуме не получила. Один из источников сообщил, что КПРФ может принять решение 14 или 15 марта.

Источник сообщил, что КПРФ вынуждена «заступиться за своего товарища»: ранее Грудинина сняли с должности совета депутатов подмосковного Видное и лишен статуса депутата.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что кандидатура Грудинина рассматривается как одна из возможных. Сам Грудинин заявил, что пока никаких предложений от руководства партии не получал, передает РБК.

Алферов умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет причиной смерти называют острую сердечно-легочную недостаточность. Академика похоронили на кладбище в Комарово.

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