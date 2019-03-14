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13:35

Смольный согласовал КПРФ митинг в защиту социально-экономических прав

Комитет по вопросам законности  подтвердил возможность проведения 27 марта на площади Ленина митинга «Защитим социально-экономические права граждан», сообщил ЗАКС.Ру член горкома петербургского КПРФ Андрей Язов.

Язов рассказал, что представители Смольного сообщили ему о согласовании по телефону. Коммунисты смогут начать свое мероприятие с 12 часов дня.

Акции 27 марта организуют отделения КПРФ в различных регионах страны.

Напомним, ранее Смольный под предлогом проведения спортивного праздника отказал в согласовании митингов на площади Ленина 17 марта обманутым дольщикам группы компаний «Норманн» и представителям «Зеленой коалиции».

Позже «Зеленая коалиция» нашла компромисс с городской администрацией: митинг начнется в 18-00, когда спортивное мероприятие закончится. Дольщики обжалуют отказ Смольного в суде.



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