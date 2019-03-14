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13:46

Цыпляев: Муниципальный фильтр позволит врио губернатора выглядеть наилучшим образом

Представитель Комитета гражданских инициатив, бывший член Горизбиркома и экс-полпред Сергей Цыпляев заявил, что муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга исключает возможность появления «серьезных людей» в качестве конкурентов кандидата от власти в бюллетенях. Своим мнением политический деятель поделился в эфире «Эха Москвы в Петербурге» 14 марта.

«Я считаю, что политическая система сегодня практически превращена в фейковую, стоит муниципальный фильтр. <…> Муниципальный фильтр будет конструировать избирательную поляну, которая будет позволять временно исполняющему обязанности губернатора выглядеть наилучшим образом. В этих условиях серьезные люди в выборах участвовать не будут», - полагает Цыпляев.

Муниципальный фильтр – процедура, которая обязывает кандидатов на пост главы региона заручиться поддержкой муниципальных депутатов. В Петербурге участникам выборов необходимо собрать 10 процентов подписей (около 150) от числа всех представителей МО. Причем собраны они должны быть как минимум в 83 разных округах. 

С критикой мунфильтра постоянно выступают оппозиционеры. Часто порицает этот механизм и глава ЦИК Элла Памфилова. Она считает, что данная мера препятствует политической конкуренции и позволяет "отсекать" неудобных кандидатов. 

По мнению Цыпляева, отмена муниципального фильтра, как и другие изменения в стране, зависят в том числе и от действий избирателей. Но, как считает собеседник «Эха», россияне привыкли рассматривать политическую жизнь как некие гладиаторские бои, где население выступает зрителем, а кандидаты должны выходить на арену и «сражаться с дикими зверями и друг с другом». Цыпляев считает такой подход неверным. 

«Политика это коллективное действие. Это означает, что тут надо включаться всем.  Первое, что надо делать - сносить муниципальный фильтр. Где у нас движение за отмену муниципального фильтра? Сколько уже это обсуждалось. Мы вот так вот стыдливо поговорили об этом и опять пойдем обсуждать те или иные конкретные персоны», - заявил он. 

Член Комитета гражданских инициатив считает, что избиратели должны понять, что именно они несут ответственность за происходящее в стране и могут влиять на изменение ситуации. В настоящее время, по мнению эксперта, население по традиции склоняется к позиции, что все решается людьми во власти, а мнение граждан не имеет никакой силы. «Изменение психологии с верноподданнической к гражданской», считает Цыпляев, может произойти только после долгой просветительской работы с населением. 

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18:33    
Приходим и портим бюллетени.

16:02    
Большинство людей из-за муниципального фильтра  не узнает и о достойных соперниках Беглову. Будут одни спойлеры-компаньоны.
В таком случае и выборы будут сплошной профанацией.

14:44    
Большинство людей вообще не знает о существовании муниципального фильтра на выборах.

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