Яшин сообщил о требовании прокуратуры выселить его бабушку из пансионата в Подмосковье

Помощник Красногорского городского прокурора Юлия Криковцева связалась с директором пансионата в Подмосковье и потребовала выселить бабушку муниципального депутата Москвы Ильи Яшина, передает «МБХ медиа».

По словам Яшина, неизвестно, зачем выдвинуто это требование, но, по его мнению, у прокуратуры «есть задача давить на пансионат, чтобы любыми способами выселили оттуда» его бабушку. «Это ставит под угрозу ее жизнь и здоровье, ей ежедневно необходим профессиональный уход», - подчеркнул мундеп.

Яшин отметил, что, по словам директора пансионата, у учреждения никогда не было претензий к пациентке, с документами все в порядке, и он не понимает причины такого давления.

До этого в пансионат приходили полицейские и перед уходом «посоветовали» «вернуть бабушку родственникам». За год до этого интерес к женщине проявляли корреспонденты телеканала Lifenews, которые построили сюжет на том, что Яшин якобы избавился от своей бабушки и «сдал» ее.