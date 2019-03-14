Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:19

Невзоров предположил, что Беглов - йети

Провожая зиму, которая, судя по петербургской погоде, пока не собирается заканчиваться, публицист Александр Невзоров приступил к ее осмыслению и извлечению из нее генеральных выводов. Политический обозреватель пришел к тому, что несомненным главным действующим лицом богатых на осадки трех месяцев все же стал врио губернатора Александр Беглов

Можно уверенно говорить, что снежный человек существует. И, более того, стала известна его фамилия. Это Беглов. И я думаю, что в любом месте в тропиках можно тихо произнести эту фамилию, и немедленно начнется адская петербургская метель тут же, вот просто обязательно. 

Обильные снегопады пришли в город в новогодние праздники и с небольшим перерывом, наступившим в конце февраля, продолжаются до сих пор. Переполненные травмпункты от падений как людей, так и сосулек на них, продемонстрировали не самое высокое качество уборки, организованной чиновниками. Трагическая гибель студента на Петроградской стороне от обвала льда с крыши дома только усугубило это общественное настроение. В середине зимы врио губернатора Александр Беглов активизировался, став лично выезжать убирать некоторые улицы и скверы, однако снега в марте выпало столь много, что его, а также наледи убирать оперативно успевают далеко не везде.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
15:42Прокуратура не нашла нарушения в том, что Беглова называют "действующим губернатором"
12:18СМИ: Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, чтобы не тратиться перед выборами
12 марта, 21:19Суд по иску Резника к Беглову: вторая попытка
12 марта, 13:14Полиция и антимонопольщики проверяют комитет по благоустройству из-за уборки снега
11 марта, 20:57В Петербурге побит рекорд восьмилетней давности по высоте снежного покрова
11 марта, 19:29Смольный потратит 1 млрд рублей на снегоуборочную технику к следующей зиме
11 марта, 18:52«Хватит вбухивать деньги в пиар»: Петербуржцы завалили аккаунт Беглова комментариями
11 марта, 16:28"Медиалогия": Беглов - на первом месте среди глав регионов СЗФО в феврале
9 марта, 18:00К пострадавшему от падения глыбы льда пенсионеру вернулось здоровье
8 марта, 13:00Беглов записал видеообращение с поздравлением всем петербурженкам
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:29    
Невзоров и глюки- неразделимы.
Но как СМИ публикует такую парашу???????????????7

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:51 Чиновники согласовали проведение митинга "Петербургу - свободные выборы"   2

19:32 "Хозяев" отравлявшей Петербург цистерны с газом оштрафовали на 200 тысяч рублей

19:14 Муниципал: Церковь согласилась не строить храм в сквере на Канонерском острове

18:56 К осени 2019-го будет готова велодорожка между Крестовским островом и парком 300-летия

18:31 Власти Петербурга намерены предоставить субсидии по возмещению затрат на зарплаты инвалидам

18:19 Отчаявшись получить ответ от Беглова, жители Полюстрово жалуются в комитеты   1

18:09 Штраф в 75 тысяч рублей за 23 секунды протеста   1

17:56 Федотов выступает за то, чтобы приемные семьи принимали и бездомных

17:34 Григорьев не желает революции в изменениях ПЗЗ   1

17:20 Осквернивший "Родину-мать" в фотошопе "навальнист" получил 200 тысяч рублей штрафа   3

16:56 Совфед поддержал инициативу карельских депутатов, посвященную историко-культурным объектам

16:26 Зюганов подтвердил, что мандат Алферова отойдет Грудинину

16:03 Глава КГА Григорьев постеснялся сесть рядом с градозащитниками   5

15:42 Прокуратура не нашла нарушения в том, что Беглова называют "действующим губернатором"   5

15:41 Ковалев попросил Беглова изменить ПЗЗ для спасения Пулковских высот

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.